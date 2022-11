«Boycott Qatar»: Fans von Hertha und München kritisieren WM

Berlin (dpa) – Mit einer offensichtlich geplanten Aktion haben die Fanlager von Hertha BSC und des FC Bayern München gegen die WM in Katar protestiert und zum Boykott des Turniers aufgerufen. «15.000 Tote für 5760 Minuten Fußball! Schämt euch», stand am Samstag kurz nach Anpfiff der Partie der Fußball-Bundesliga im Olympiastadion auf großen Bannern in den Blocks beider Fanlager.

Die Transparente spielten auf die prekäre Situation der Gastarbeiter in dem arabischen Emirat an, die immer wieder kritisiert werden. Während der gesamten Partie hing auf Höhe der Mittellinie an der Gegengeraden ein großes Plakat mit der Aufschrift «Boycott Qatar 2022».

-Anzeige-

Mit zahlreichen Bannern in den Vereinsfarben weiß und blau machten Hertha-Zuschauer auch etwa auf die «Missachtung von Menschenrechten» oder «klimatisierte Stadien statt Klimaschutz» aufmerksam. Katar ist vom 20. November bis 18. Dezember Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Das arabische Land wird immer wieder wegen systematischer Menschenrechtsverstöße und der Ausbeutung von Migranten kritisiert.