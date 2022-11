Sperrung bis Dezember: BVG-Baumaßnahmen auf der Gürtelstraße

Achtung, Autofahrer: Von kommenden Montag an bis kurz vor Weihnachten wird in Lichtenberg gebaut – ein Umleitung wird eingerichtet.

In der Zeit vom 7. November bis voraussichtlich 22. Dezember 2022 kommt es zu Arbeiten an den TRAM-Gleisanlagen. Die BVG erneuert dort die Gleisanlagen. Die Fahrspuren auf der Gürtelstraße bis zur Scharnweberstraße werden in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der individuelle Fahrzeugverkehr ist unterbrochen.

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Ein- und Ausfahrt in die Wilhelm-Guddorf-Str. (Wohngebiet Frankfurter Allee-Süd) ist nicht möglich. Der Rad- und Fußgängerverkehr ist nicht eingeschränkt. Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, sich auf die veränderte Verkehrssituation einzustellen.