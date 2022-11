Nach Fischsterben in der Oder: Fischereien melden Verluste

Potsdam (dpa) – Nach dem schweren Fischsterben in der Oder haben zwölf Brandenburger Fischereibetriebe Verluste in Höhe von insgesamt rund 210.000 Euro für dieses Jahr verbucht. Die Betriebe in der Region seien von teilweise immensen Einkommensverlusten durch Fangausfall und einem verringerten Angelkartenabsatz betroffen gewesen, teilte das Landesumweltministerium am Freitag weiter mit. Nun soll Geld zur Entlastung zur Verfügung gestellt werden. Laut Ministerium werden den Fischereien so bis zu 100 Prozent ihrer entstandenen Schäden durch Fangausfälle ersetzt.

Im August war es in der Oder zu einer Umweltkatastrophe gekommen. Als Gründe für das Fischsterben sahen Experten eingeleitetes Salz verbunden mit Niedrigwasser und hohen Temperaturen, so dass es zu einer massenhaften Vermehrung einer giftigen Algenart (Prymnesium parvum) kam.

Die betroffenen Betriebe können noch bis zum 30. November einen entsprechenden Antrag beim Landesamt für Ländliche Entwicklung einreichen. Das Ministerium wolle «das kulturhistorische Handwerk der Brandenburger Fischerei» erhalten, heißt es.