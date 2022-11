Füchse Berlin bei Minden: «Keinen Ausrutscher erlauben»

Berlin (dpa/bb) – Wenn die Füchse Berlin am Sonntag in der Handball-Bundesliga bei der GWD Minden antreten (14.00 Uhr/Sky), sind die Rollen klar verteilt. Denn der Tabellenführer aus der Hauptstadt tritt beim noch punktlosen Schlusslicht an.

Trainer Jaron Siewert warnt aber vor einem hochmotivierten Kontrahenten. «Minden ist ein sehr unangenehmer Gegner, und sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie werden natürlich zu Hause alles geben, um die ersten Punkte einzufahren», sagte er. Die Berliner haben vier Tage zur Vorbereitung, deshalb sollte die Energie wieder da sein. «Wir hatten ja jetzt relativ viel Zeit, um uns gut vorzubereiten», fand auch Siewert.

Der Füchse-Coach will deshalb den Gegner auch nicht unterschätzen. «Wir müssen wieder ans Maximum gehen und nicht gucken, dass wir irgendwas verwalten», sagte er. Auch wenn die letzten beiden Partien gegen den Bergischen HC und am Dienstag in der European League gegen Bidasoa Irun viel Kraft gekostet haben. «Wir mussten alles geben und konnten nicht irgendwie Kräfte schonen», so der Füchse-Coach.

Einen gewissen Spannungsabfall danach hält er deshalb für völlig normal. «Aber wir werden alles dafür tun, um die Fokussierung wieder nach oben zu treiben», kündigte er an. Siewert glaubt ohnehin an die mentale Stärke seines Teams. «Die Jungs haben ein klares Ziel. Die wissen, was wir erreichen wollen und die wissen, dass wir uns keine Ausrutscher erlauben dürfen», sagte er.