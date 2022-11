Vier mal Jelbi: BVG und Charité gemeinsam für Mobilität

Die BVG hat am 1. November gemeinsam mit der Charité eine große Jelbi-Station sowie drei Jelbi-Punkte am Charité Campus Virchow-Klinikum eröffnet.

Bei Jelbi geht es Schlag auf Schlag weiter. Die BVG eröffnete gemeinsam mit der Charité am 1. November eine große Jelbi-Station sowie drei Jelbi-Punkte am Charité Campus Virchow-Klinikum. Damit gibt es inzwischen 79 Jelbi-Standorte, mit Platz für rund 1.400 Sharing-Fahrzeuge auf zirka 3.000 Quadratmetern.

Vier verschiedene Punkte

Die Jelbi-Punkte für Mieträder, E-Scooter und E-Mopeds befinden sich am Forum an der Weststraße, in der Nord- und Südstraße. Die Jelbi-Station für Mikromobilität und Carsharing befindet sich am U-Bahnhof Amrumer Straße auf dem Augustenberger Platz.

Die Sharing-Fahrzeuge können nur auf den ausgewiesenen Jelbi-Stationen oder -Punkten gemietet, abgestellt oder geladen werden. Die restlichen Campus-Flächen sind in den Buchungs-Apps als digitale Parkverbotszonen angezeigt, sodass dort keine Rückgabe möglich ist. Dadurch wird ein gut erkennbarer Ordnungsrahmen geschaffen und dem „wilden Parken“ vorgebeugt.

Flexible Erreichbarkeit

Mit dieser Eröffnung und den bereits vorhandenen Jelbi-Standorten am Campus Mitte, Benjamin Franklin und Buch, sind nun alle vier Charité-Campusse durch Jelbi miteinander verbunden und flexibel erreichbar.

Das Jelbi-Netz konnte dank der Finanzierung der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz sowie der Genehmigung des Straßen- und Grünflächenamts Mitte realisiert werden.

Jelbi ist die Mobilitätsplattform der Berliner Verkehrsbetriebe. Sie bietet die ganze Palette geteilter Mobilität – von Bus und Bahn über Mieträder, E-Mopeds und E-Scooter bis zu Autos und Taxis. Aktuell rund 70.000 Fahrzeuge dieser Mobilitätsformen sind über die App buch- und nutzbar. Das alles nur mit einer einzigen Registrierung. Das macht Jelbi zu DER Mobilitäts-App für alle Fälle in Berlin.

Alle weiteren Informationen ab Eröffnung unter www.jelbi.de/charite.

