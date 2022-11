Marc Schreiner bleibt Chef der Berliner Krankenhausgesellschaft

Der Vorstand der Berliner Krankenhausgesellschaft hat Marc Schreiner für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer einstimmig bestätigt.

Die Verlängerung des Vertrags wird mit Mai 2023 wirksam und erfolgt damit bereits ein halbes Jahr vor Ablauf der ersten Amtsperiode.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

„Wir sind davon überzeugt mit Marc Schreiner einen sehr erfolgreichen Vertreter unserer Interessen auf Landes- und Bundesebene sowie einen hochkompetenten Geschäftsführer für unseren Verein an unserer Seite zu haben“, erklärte Brit Ismer, Vorsitzende des Vorstands der Berliner Krankenhausgesellschaft. Man setze die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Schreiner fort und freuen sich, das sehr gute Miteinander für weitere fünf Jahre gesichert zu haben.

Marc Schreiner seinerseits betonte, dass ihn die vorfristige Vertragsverlängerung für die Fortsetzung seiner Arbeit ungemein stärkt, weil sie Ausdruck großen Vertrauens und Zufriedenheit der Vorstände mit meinem Wirken in der bisherigen Zusammenarbeit sei.

„Ich bin sehr dankbar für die Chance, mich weiterhin für die Krankenhäuser und Einrichtungen der stationären Pflege in Berlin einsetzen zu dürfen – eine Aufgabe, die gerade in den aktuellen Zeiten multipler Krisenlagen vollen Einsatz erfordert. Den werde ich weiterhin geben!“, so Schreiner.

Wesentlicher Wirtschaftsfaktor

Die Berliner Krankenhausgesellschaft e. V. ist die Vereinigung der Träger von Krankenhäusern und stationärer Pflegeeinrichtungen sowie ihrer Spitzenverbände im Land Berlin. In der Pluralität von öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten Krankenhaus-trägern sind 61 Krankenhäuser und 46 stationären Pflegeeinrichtungen in der Berliner

Krankenhausgesellschaft verbunden.

Die Krankenhäuser in Berlin versorgen jährlich 880.000 Patientinnen und Patienten stationär und rund 1,2 Millionen ambulante Akutfälle. Sie sind zudem ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und bedeutender Arbeitgeber: mehr als 55.000 Mitarbeitende sind direkt in Krankenhäusern beschäftigt, davon mehr als 10.000 Ärzte und Ärztinnen sowie über 18.000 im Pflegedienst sowie rund 24.000 in weiteren Tätigkeitsbereichen.

Darüber hinaus werden über 3.000 hochqualifizierte Fachkräfte ausgebildet. Viele weitere Arbeitsplätze in zuliefernden Betrieben und bei Dienstleistern sind zusätzlich an den Krankenhaussektor gebunden. Mit einem Jahresumsatz von fast fünf Milliarden Euro und außerordentlichen Wertschöpfungseffekten sind die Kliniken im Land Berlin ein bedeutender Standortfaktor für die Stadt.

Text: Redaktion