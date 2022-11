Der Frauenchor „Jahresringe“ sucht sangesfreudige Damen

Der Frauenchor „Jahresringe“ blickt auf eine lange Tradition zurück und sucht ganz aktuell wieder neue Sängerinnen.

Nach der Wende wurde 1990 der Verband Jahresringe gegründet, in dem sich der Chor zu einer Gemeinschaft mit bis zu 40 Mitgliedern, über die Jahre hinweg, zusammengefunden hat. Seit 2002 begleitet Irina Waldow den Chor am Klavier, 2007 kam die Stimmbildnerin Christine Lange dazu und seit 2016 ist der Tenor David Schroeder der Chorleiter.

Großes Repertoire

Das Repertoire reicht von Volksliedern, internationalen Songs, Gospeln, Evergreens, klassischer Chorliteratur bis, zu speziell für die „Jahresringe“ arrangierten Bearbeitungen.

Höhepunkte sind die im Sommer und Weihnachten stattfindenden Konzerte in der

Christuskirche in Oberschöneweide, sowie Auftritte in Seniorenbegegnungsstätten,

Heimen und anderen Einrichtungen.

Das Weihnachtskonzert „In Sternennacht“ findet am 17. Dezember, 11 Uhr, in

der Christuskirche in der Firlstraße 16 (12459 Berlin) statt.

Jedes Jahr im Frühling finden auch die mehrtägigen Workshops in der Musikakademie in Rheinsberg statt. Interessierte Sängerinnen, die noch im Chor mitsingen möchten, können sich immer donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr in der „Villa offensiv“, Hasselwerderstraße 38–40 in Oberschöneweide (Nähe S-Bahnhof Schöneweide) melden. Weitere Informationen gibt es hier.

