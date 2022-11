Guben (dpa/bb) – In Guben (Landkreis Spree-Neiße) sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden, davon einer schwer. Zwei Autos seien nach Angaben eines Feuerwehrsprechers am Dienstagabend mit erhöhter Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel gefahren, dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.