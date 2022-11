Köpenicker Straße: Vollsperrung ab 7. November 2022

Im Kreuzungsbereich Heesestraße ist die Köpenicker Straße ab dem 7. November 2022 wegen Sanierungsarbeiten vollgesperrt.

Aufgrund dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen an der Fahrbahndecke ist in der Köpenicker Straße im Kreuzungsbereich Heesestraße Gefahr in Verzug. Der Bereich wird in der Zeit vom 7. bis voraussichtlich 25. November 2022 voll gesperrt.

-Anzeige-

Eine ausgeschilderte Umleitung erfolgt über Heesestraße – Chemnitzer Straße – Lindenstraße. Der Linienverkehr der BVG und die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen ist von den Einschränkungen nicht betroffen.

Die voraussichtlichen Kosten für diese Baumaßnahme betragen rund 250.000 Euro und werden aus dem Schlaglochprogramm des Berliner Senats finanziert.

Text: red