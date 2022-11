Es bleibt trocken und mild in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg lädt das Wetter weiterhin zum Verweilen an der frischen Luft ein. Der Mittwoch soll überwiegend trocken und sonnig werden und am Tag Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu null Grad ab, weshalb leichter Bodenfrost entstehen kann.

Auch der Donnerstag soll bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad heiter und trocken bleiben. Für den Freitag werden dann viele Wolken und etwas Regen bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad erwartet.