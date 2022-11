Eisbären-Coach Aubin beklagt «mangelndes Selbstvertrauen»

Köln (dpa/bb) – Trainer Serge Aubin mochte nach dem ernüchternden 2:3 der Eisbären Berlin bei den Kölner Haien nur den Gegner loben. «Die Kölner haben einfaches und effektives Eishockey gespielt, und wir müssen besser werden», räumte der Kanadier am Dienstagabend angesichts des erneuten Rückschlags in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein. «Wir haben diesmal nicht allzu viel zustande gebracht. Bei ein paar Spielzügen, die wir hätten machen müssen, hat sich wohl auch das mangelnde Selbstvertrauen bemerkbar gemacht.»

Dass die Berliner derzeit nicht mit breiter Brust auftreten, ist nachvollziehbar: Nach der fünften Niederlage in den jüngsten sechs Ligaspielen liegt der strauchelnde Meister weiter nur auf dem enttäuschenden 13. Tabellenplatz. Auch ein spielfreies Wochenende und die Rückkehr der lange verletzten Stammspieler Yannick Veilleux und Marco Nowak konnten den Hauptstädtern in Köln keinen neuen Schwung verleihen.

Nowak, der sein Comeback nach einer auskurierten Gehirnerschütterung feiern konnte, gab sich angesichts der entspannteren Personalsituation immerhin kämpferisch: «Wir sind gerade in einer Phase, in der das Glück nicht so auf unserer Kelle ist», sagte der 32 Jahre alte Verteidiger bei Magentasport. «Aber da müssen wir uns herausarbeiten. Wir sind jetzt wieder mit voller Batterie unterwegs, und ich sehe da kein Problem, dass es nun bergauf geht.»

Die nächste Gelegenheit, der Saison eine positive Wende zu geben, bietet sich den Hauptstädtern am kommenden Freitag. Dann empfangen sie den Tabellendritten Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr/Magentasport).