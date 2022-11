Tegeler Fließ: Wasserbüffel verabschieden sich ins Winterquartier

Wer die Wasserbüffel im Tegeler Fließ noch einmal sehen möchte, muss sich beeilen. Bald verlassen die Tiere die Weiden und kehren in ihr Winterquartier in der Döberitzer Heide zurück.

Wer die Tiere jetzt noch beobachten möchte, muss sich beeilen: Bereits am vergangenen Freitag wurden die ersten Büffel von den östlichen Weiden (entlang der Mühlenfeldstraße) abgeholt, im Laufe der nächsten zehn Tage begeben sich dann die restlichen Tiere im westlichen Weidegebiet (beginnend bei der Jugendherberge entlang der Forststraße) in das Winterquartier in der Döberitzer Heide bei Potsdam.

Natürliche Rasenpfleger

Bezirksstadträtin Korinna Stephan (Bündnis90/Die Grünen) zieht eine positive Bilanz: „Die zahlreichen Reaktionen auch in diesem Jahr haben gezeigt, dass die Wasserbüffel viele Besucherinnen und Besucher angelockt und fasziniert haben. Aber auch den Pflegeauftrag im Tegeler Fließ haben unsere tierischen Rasenmäher wieder mit Bravour gemeistert. Nach dem Winter können wir die Tiere dann wieder im nächsten Jahr ab April oder Mai bei uns begrüßen und der Bezirk freut sich bereits jetzt darauf.“

Die entsprechende Vereinbarung zwischen dem Bezirk, der Senatsverwaltung und dem Landschaftspflegeverband Spandau gilt bis Ende 2023. In 2019 wurde das Projekt unter anderem als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Text: red