Nach Messerangriff in Angermünde: Mann in Untersuchungshaft

Angermünde (dpa/bb) – Nach einem Messerangriff in Angermünde (Landkreis Uckermark) ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Dem 54-jährigen wird vorgeworfen, einen 58-Jährigen in einer Kleingartenanlage mit Messerstichen schwer verletzt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verletzte werde seit dem Vorfall am 29. Oktober im Krankenhaus behandelt.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen demnach noch vor Ort fest, ein Richter verhängte wenig später Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zu den Hintergründen der Tat lagen am Dienstag noch keine Erkenntnisse vor.