Mukhtar als erster Deutscher MVP in der Major League Soccer

Nashville (dpa) – Der Berliner Fußballer Hany Mukhtar ist als erster Deutscher zum wertvollsten Spieler in der Major League Soccer gewählt worden. Der 27 Jahre alte Angreifer bekam 48,03 Prozent der Stimmen und setzte sich mit großem Vorsprung auf Sebastián Driussi von Austin FC durch.

Mukhtar wurde mit 23 Toren Torschützenkönig der nordamerikanischen Liga, bereitete elf Treffer vor und war der zentrale Spieler für seinen Club Nashville SC. An 65 Prozent aller Nashville-Tore war er als Schütze oder Vorlagengeber beteiligt, 21 der Treffer erzielte er in den 22 letzten Spielen der Saison.

In den Playoffs scheiterte Nashville allerdings erneut früher als erhofft, in der ersten Runde gab es ein 0:1 bei Los Angeles Galaxy. Mukhtar ist seit Januar 2020 in der MLS aktiv.