Carrington-Brown: Britische Comedy aus Berlin

Das Duo „Carrington-Brown“ in der Bar jeder Vernunft. Wie immer mit dabei: Ein Cello namens Joe und viel Humor.

Rebecca Carrington, die mehrsprachige Musikerin, Kabarettistin und Darstellerin Rebecca Carrington und Joe, ihr Cello aus dem 18. Jahrhundert, sind mit Sicherheit ein außergewöhnliches Zweigespann. Weil das aber nicht außergewöhnlich genug schien, fand sie in ihrem britischen Landsmann Colin Brown 2007 einen kongenialen Bühnenpartner. Und damit es außergewöhnlich bleibt, ließ sich das Duo in Berlin nieder, um von hier aus die Welt zu erobern.

Zahlreiche Preise

Zum 30-jährigen Bar-jeder-Vernunft-Jubiläum bringen „Carrington-Brown“ ihr „Best of – 15 Jahre“ mit in den Kleinkunsttempel in der Schaperstraße. Ein Programm, in dem sie vom 16. bis 20. November das Beste aus ihren gemeinsamen Jahren auf und hinter der Bühne aufgearbeitet haben und in der Folge zahlreiche internationale Preise gewannen.

Die einzigartige Zusammensetzung kreiert einen komplett unterschiedlichen Mix aus Musik und Comedy, kombiniert mit britischem Humor und großem Talent. Eine Mischung, die nicht nur in den hiesigen Medien euphorisch gefeiert wurde. So schrieb zum Beispiel der Kölner Stadt-Anzeiger: „Ein Trio mit einem wahrlich kosmopolitisch strahlenden Charme. Dass die englischen Künstler der deutschen Sprache mächtig sind, ist ein Wunder, ein weiteres Mirakel besteht in der gelungenen Kombination der Akteure … tosender Beifall für ein verführerisches Trio.“

Einzigartige Interpretationen

Das Wahlberliner Künstlerpaar sorgt auch international für Furore mit Auftritten in den USA, Kanada, Südafrika, Russland und ganz Europa. Klar, dass davon auch das Publikum in der Bar jeder Vernunft profizieren wird. Zum Beispiel von „Turandot“, der kleinsten Operette der Welt.

Doch auch sonst wollen „Carrington-Brown“ mit ihren Gästen ihre Liebe zu Musik und Comedy teilen. Ob nun Originalsongs oder Lieder, die man schon mal gehört hat, „Carrington-Browns“ Interpretation ist einzigartig und inzwischen ihr Markenzeichen! Natürlich wird auch das Cello namens Joe mit von der Partie sein. Er wird unterstützt von anderen Gast-Instrumenten mit denen er sein Talent teilen wird.

