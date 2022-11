Brandserie im Raum Woltersdorf: Verdächtiger in U-Haft

Woltersdorf (dpa/bb) – Nach einer Serie von Bränden in Woltersdorf im Landkreis Oder-Spree hat sich ein 21 Jahre alter Mann gestellt. Er sei bereits einschlägig in Erscheinung getreten, teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit. Demnach stellte sich der Mann am Wochenende. Er äußerte sich sowohl zu Fällen in Woltersdorf als auch im nahen Berlin. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen 14 Bränden in der Region. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) ordnete Untersuchungshaft an. Es wird geprüft, ob der Verdächtige, der aus der Gegend kommt, noch weitere Taten verübt hat.

Zu den jüngsten Fällen gehörten Feuer auf einem Werkstattgelände sowie in einer leerstehenden Industriehalle. Betroffen von den Bränden waren Autos, Wälder, verschiedene Bungalows und ein Kleidercontainer.