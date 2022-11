A-Capella-Comedy mit LaLeLu

Das Musik-Comedy-Quartett LaLeLu gastiert mit seinem neuen Programm „Alles richtig gemahct“ in den Berliner Wühlmäusen.

Wunderschöne neue A-Cappella-Songs, Satire-Choräle im festlichen Gewand, eine fast perfekte Hammondorgelparodie, ein Mann im Rock und eine sehr finnische Finnin, die auf der Bühne jeden Abend mindestens so feiert wie ihre Namensbase im Amtssitz Kesäranta – das alles erwartet die Zuschauer und Fans, wenn sich der Vorhang für das neue und inzwischen 16. Tourprogramm von LaLeLu A-Cappella-Comedy hebt. Die Berlin-Premiere des brandneuen Live-Programms „Alles richtig gemahct“ spielen LaLeLu am 14. und 15. November in den Wühlmäusen.

