Tierarzt, Corona, Energiepreise: Das ändert sich im November

Neuer Monat, neues Glück! Aber leider auch neue Kosten, denn die steigen für viele Verbraucher hier und da. Allerdings gibt es auch gute Neuigkeiten – wir haben die wichtigsten davon zusammengefasst.

Mit dem November werden leider nicht nur die Tage kürzer, sondern auch kälter. Parallel zum anstehenden Winter bereiten sich die Läden und Onlinehändler auch auf das Vorweihnachtsgeschäft vor, weshalb auch schon Aktionstage wie der Black Friday vor der Tür stehen. Was sich sonst noch alles im November ändert und in den kommenden Tagen so ansteht, hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen:

Tierarztbesuche werden teurer

Nach knapp 20 Jahren kommt es ab dem 22. November zu einer Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte. Haustierbesitzer müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Durch eine Erhöhung sollen erneut Existenzen von Veterinärmedizinern gesichert werden. Auch der Beruf des Tierarztes soll dadurch attraktiver für Nachwuchskräfte werden. Was den Tierärzten zugutekommt, bedeutet für Tierhalter jedoch finanzielle Mehrkosten.

Die Kosten für Impfungen bei Haustieren, wie Hund oder Katze verdoppeln sich fast von 5,77 Euro auf 11,50 Euro. Wer sein Haustier röntgen lassen möchte, muss ebenfalls mit höheren Kosten rechnen. Bisher hat eine Aufnahme 26,53 Euro gekostet. Künftig muss man dafür rund 32 Euro einplanen. Alle weiteren Kosten und Details dazu hier in unserem kompletten Artikel zu dem Thema.

Corona-Testverordnung endet

Zum 25. November läuft die aktuelle Verordnung zu den Corona-Schnelltests regulär aus. Am 27. Juli 2022 trat in Berlin die neue Corona-Schutzmaßnahmenverordnung in Kraft.

Seitdem waren zum Beispiel zertifizierte Corona-Tests nach einem positiven Selbsttest nicht mehr verpflichtend. Corona-Schnelltests waren zudem nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen kostenlos.

Krankengeld für Begleitpersonen

Bei einer medizinisch notwendigen Behandlung können Angehörige, die Menschen mit Behinderung bei einem Krankenhausaufenthalt begleiten, ab November im Fall eines Verdienstausfalls Krankengeld erhalten. Als berechtige Begleitpersonen gelten etwa Eltern, Geschwister oder Lebenspartner.

Energiepreise Neu- & Bestandskosten

Ab November dürfen die Grundversorger von Strom und Gas beim Preis keinen Unterschied zwischen Bestands- und Neukunden machen. Aufgrund der Enegiekrise kam es zuletzt vor, dass Neukunden teils deutlich mehr für Energie zahlen mussten.

Public Viewing länger möglich

Egal wie umstritten die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auch ist, im November startet das Sportspektakel – und bringt auch für deutsche Kneipen und andere potenzielle Orte einige Änderungen fürs Public Viewing mit sich.

Denn das gemeinsame Schauen der Spiele in Bars und Co soll länger als 22 Uhr gestattet sein. Im Freien können dann die sonst geltenden Lärmschutzregeln quasi übergangen werden, so ein Beschluss des Bundeskabinetts.

Bezahltoiletten an Autobahnen

Wer ab November auf der Autobahn das stille Örtchen aufsucht, muss dafür etwas tiefer in die Tasche greifen. Auf den Autobahnraststätten werden ab dem 18. November die Preise des Toilettenbetreibers Sanifair von 70 Cent auf 1 Euro angehoben.

Das erhöhte Nutzungsentgelt für die Toiletten betrifft etwa 400 Anlage entlang der deutschen Autobahnen.

Neues Abo bei Netflix

Ab November wartet der Streaming-Dienst Netflix mit einem neuen Basis-Abo auf. Dieses werbeunterstützte Abo gibt es bereits für 4,99 Euro im Monat. Mit dem neuen Angebot ergänzt Netflix das bestehende Abo-Angebot – wer beim Streaming etwas sparen will, bekommt nun die Chance dazu.

Im Vergleich zum regulären Basis-Abo sparen die Netflix-Nutzer mit dem neuen Abo drei Euro, müssen dafür jedoch auch zielgerichtete Werbespots zwischen 15 oder 30 Sekunden vor oder während einer Serie oder eines Films in Kauf nehmen. Ausgeschlossen davon ist das Kinderprogramm von Netflix.

Black Friday und Cyber Monday

Ebenfalls sparen lässt sich bestimmt auch wieder beim anstehenden Black Friday und Cyber Monday. Wer über Preisportale die Kosten für bestimmte Produkte im Blick behält, kann sicherlich das ein oder andere Schnäppchen machen. Der Black Friday findet am 25. November statt, der Cybermonday folgt dann am Montag darauf, also am 28. November.

Text: red/su