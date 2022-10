SC DHfK Leipzig stellt Trainer Haber frei

Leipzig (dpa) – Der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sich von Trainer André Haber getrennt. Damit reagierte der abstiegsbedrohte Club am Montag auf die sportliche Misere. Am Sonntag hatte Leipzig das Ostderby beim SC Magdeburg 24:32 verloren und dabei in der zweiten Halbzeit eine sehr schwache Leistung gezeigt. Haber arbeitete insgesamt fast 15 Jahre im Verein, war zunächst Jugendtrainer. Im Oktober 2018 übernahm der 36-Jährige die Bundesliga-Mannschaft. Leipzig ist nach neun Spieltagen Drittletzter.

«Diese Entscheidung zu treffen, war brutal, doch im Sinne des Vereins unumgänglich. André hat 15 Jahre in verschiedenen Positionen sehr erfolgreich und loyal für unseren Verein gearbeitet», sagte Manager Karsten Günther. «Er war maßgeblich mit daran beteiligt, dass wir ein stabiler Bundesligist geworden sind. Jetzt sind alle im Team umso mehr gefordert, diesen Status zu verteidigen und in die Erfolgsspur zurückzukehren.»