Paulsternstraße mit neuer Fahrbahn und Radwegen

Instandsetzung an nur einem Wochenende: Die wichtige Straßenverbindung zwischen der Gartenfelder Straße und der Nonnendammallee hat einen neuen Fahrbahnbelag und neue Radwege erhalten.

Gute Neuigkeiten aus Spandau: Wie geplant konnte die Instandsetzung der Paulsternstraße innerhalb der Berliner Herbstferien und an nur einem Wochenende durchgeführt werden.

Neue Radwege

Für die Sanierung der Fahrbahn wurden an den vergangenen drei Tagen auf einer Fläche von ca. 12.000 Quadratmetern etwa 12 cm Asphaltdeck- und Binderschicht abgefräst und erneuert.

Bereits vor der Erneuerung der Fahrbahn in der Paulsternstraße wurde die Instandsetzung der Radwege begonnen und inzwischen ebenfalls abgeschlossen. In beiden Fahrtrichtungen steht nun ebenfalls eine durchgängige Asphaltoberfläche für den Radverkehr zur Verfügung.

? Update Bauarbeiten #Paulsternstraße: Dank einer tollen Teamleistung sind die Asphaltarbeiten fast abgeschlossen. Wenn nicht wieder ein Vollidiot in die Baustelle einfährt, ist in gut 1,5 Stunden die Asphaltdecke fertig. Die Markierungsarbeiten sind auch schon gut dabei. pic.twitter.com/wCBPGKb90Q — Thorsten Schatz (@thorstenschatz) October 30, 2022

Auf die kommenden Jahre vorbereitet

Baustadtrat Thorsten Schatz, der am Wochenende vor Ort den Fortschritt auf der Baustelle verfolgte, sagt: „Die Paulsternstraße ist jetzt wieder bestens in Schuss. Den in den nächsten Jahren durch den Wohnungsneubau im Bereich der Insel Gartenfeld und des Siemensstadt Square entstehenden Bauverkehr wird sie nun wieder gut meistern können.“

Text: red/su