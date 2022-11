Mehr Geld für Berlin: Senat berät über den Nachtragshaushalt

Berlin (dpa/bb) – Bei einer Sondersitzung des Senats geht es am Dienstag (10.00 Uhr) ums Geld. Im Mittelpunkt steht die Beratung über den geplanten Nachtragshaushalt. Er ist notwendig für die Finanzierung der vom Senat angekündigten Entlastungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Energiekrise. Allein dafür sind nach Informationen aus Koalitionskreisen 1,5 Milliarden Euro nötig. Außerdem muss sich das Land an den Kosten für die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung beteiligen. Dafür gilt eine weitere Milliarde Euro als realistisch. Den Entwurf des Nachtragshaushalts will der Senat bereits am Dienstag beschließen.

Danach muss sich der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses damit befassen, am 14. November soll dann das Landesparlament darüber abstimmen. Aus Sicht des Senats drängt die Zeit: Am 16. November entscheidet der Landesverfassungsgerichtshof über eine mögliche Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl vom September 2021.

Ursprünglich war der Beschluss über den Haushaltsentwurf für den 8. November und die Abstimmung im Parlament erst im Dezember geplant. Der Senat entschied sich dann aber doch für mehr Tempo. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) begründete das mit Unwägbarkeiten, die sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes ergeben könnten.

Außerdem wollen sich die Senatsmitglieder über die Kosten für eine mögliche Wiederholungswahl austauschen. Auch die Klimaproteste und die bisherige Verfolgung von Straftaten in diesem Zusammenhang sollen ein Thema der Beratung sein.