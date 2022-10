Rund um den 11. November ziehen in Berlin wieder kleine und große Kinder mit bunten Laternen durch die Straßen. Das sind die schönsten Laternenumzüge in den Bezirken.

Los geht es mit den Martinsumzügen bereits am 4. November in Alt-Lichtenberg. Rund 800 Teilnehmer zählte die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr. Los geht es am Freiaplatz und anschließend durch das Nibelungenviertel zum Hans-Zoschke-Stadion. Begleitet werden die Kinder wieder von einem Martinsreiter. Start ist um 16.30 Uhr.

Laternenumzug im Museumsdorf Düppel

Einen Tag später startet der nächste Laternenumzug ebenfalls um 16.30 Uhr im Museumsdorf Düppel. Mit einem Reiter an der Spitze geht es für Kinder vorbei an historischen Gassen und Essensbuden. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt. Alle unter 18 Jahren müssen nichts mehr zahlen.

Umzug und Gottesdienst in der Gedächtniskirche

Am 8. November um 16.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst mitsamt Laternenumzug am Breitscheidplatz statt. Ziel ist der Kindergarten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirchengemeinde in der Lietzenburger Straße. Dort warten das traditionelle Martinsfeuer und leckere Grillwürstchen auf die kleinen Umzügler.

Martinsfeier am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Den wohl größten Laternenumzug gibt es jedes Jahr am Mauerpark, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Gleich drei Gemeinden beteiligen sich an dem Fest, das in diesem Jahr um 16.30 Uhr startet. Dann geht es vom Moritzhof (Schwedterstraße 90) durch die Straßen rund um den Mauerpark. Weitere Touren starten um 17 und um 18 Uhr. Die Umzüge sind für alle Beteiligten kostenlos.

Gemeinsames Singen am Wutzky-Einkaufscenter

Ebenfalls direkt an St. Martin findet in diesem Jahr der große Laternenumzug des Wutzky statt. Los geht es um 19 Uhr, wie immer auf dem Rotraut-Richter-Platz und wie schon im vergangenen Jahr mit Dudel-Lumpi und einer Clown-Begleitung. Mit seinem bunt blinkenden Gefährt bildet er die Spitze des häufig mehrere Hundert Teilnehmer umfassenden Laternenumzuges.

Martinsfest im Tegeler Forst

In diesem Jahr feiert die Matthias-Claudius-Gemeinde das Martinsfest am 11. November wieder gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Heiligensee. Um 17 Uhr beginnt das Laternenfest auf dem Borsigplatz mit einer Andacht für die ganze Familie. Anschließend startet der Laternenumzug mit St. Martin(a) auf dem Pferd durch die Borsigsiedlung zur Waldkirche im Stolpmünder Weg 35. Dort gibt es zudem die Möglichkeit, gemeinsam zu singen.

Feuershow am Biesdorf Center

Am 11. November um 16.30 Uhr beginnt mit einem Treffen auf dem Elsterwerdaer Platz am Biesdorf Center das Martinsfest in Biesdorf. Weiter geht es ab 16.45 Uhr mit einer Aufführung des Theater-Ensembles, um anschließend um 17.15 Uhr gemeinsam mit musikalischer Begleitung zum Laternenumzug aufzubrechen. Angeführt wird dieser natürlich von St. Martin auf seinem Pferd.

Zum Ausklang und Abschluss des Nachmittags steht ab 18 Uhr noch eine Feuershow vor Ort auf dem Programm.

Laternenumzug im Britzer Garten

St. Martin vorweg, zieht eine Gruppe von Kindern und Erwachsenen am 11. November auch wieder durch den Britzer Garten. Der Martinsumzug wird vom Förderkreis Freunde des Britzer Gartens veranstaltet und läuft von 16.30 bis 18 Uhr. Anschließend erwartet die Besucher ein wärmendes Lagerfeuer.

Text: kr/red