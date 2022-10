Erfolgreich streamen: So erstellen Sie auffällige Banner für Twitch

-Werbung-

Das Streamen von Videospielen über Twitch wird immer beliebter. Bevor Sie jedoch ein erfolgreicher Streamer werden können, brauchen Sie Banner, die Ihren Kanal von anderen abheben.

Da es so viele verschiedene Optionen gibt und es keine eindeutige Möglichkeit gibt, zu entscheiden, welches das beste Bannerdesign für Ihren Kanal ist, finden Sie hier einige Überlegungen, die Sie bei der Erstellung auffälliger Designs für Twitch beachten sollten.

Welche Art von Bild oder Grafik möchten Sie auf dem Banner haben? Möchten Sie ein bestimmtes Farbschema oder eine bestimmte Schriftart? Muss außer Ihrem Kontonamen noch etwas anderes auf dem Banner erscheinen? Vielleicht wissen Sie nicht alle Antworten im Voraus, aber diese Fragen werden Ihnen helfen, die Art des Designs, das Sie suchen, einzugrenzen.

Banner für Twitch: Das sollten Sie beachten

Da das Twitch-Publikum Ihr Banner am häufigsten sieht, ist es wichtig, dass es auffällt und von hoher Qualität ist. Dadurch werden mehr Zuschauer zu Ihren Inhalten gelockt, um sie live oder auf VODs für zusätzliche Spenden anzusehen. Hier sind einige Dinge, die Sie bei der Erstellung von Bannern für Twitch beachten sollten:

Zielpublikum kennen

Wissen Sie, wen Sie ansprechen wollen? Ein Banner für einen Gaming-Kanal sollte anders aussehen als ein Banner für einen Kochkanal oder einen Vlogger. Kennen Sie die Plattform, die Ihre Zielgruppe am häufigsten nutzt, um Twitch-Inhalte zu sehen? Sie müssen wissen, wie sie damit interagieren wollen.

Nicht mit dem Text übertreiben

Es ist schön, einen großen Text mit der Aufschrift „LFG“ oder „LFM“ auf dem Banner zu haben, zusammen mit einem kleinen Bild von dem, was Sie im Spiel spielen oder streamen, wenn Sie mit Freunden spielen.

Attraktives Banner

Ein auffälliges Banner, das sich von anderen in seinem Genre abhebt, wird definitiv Zuschauer anziehen. Große und farbenfrohe Bilder sind beliebte Fenster zum Anschauen, im Stream oder in VODs. Halten Sie es einfach und ansprechend, um Ihnen beim Stream-Offline-Bildschirm zu helfen; andernfalls könnten sich die Leute überfordert fühlen, wenn es zu viele Informationen auf dem Bannerbild gibt.

Ansprechende Kategorie

Es gibt einige Spiele, die eine Kategorie für das Spiel selbst erfordern, um angezeigt zu werden. Verwenden Sie die gleiche Vorlage für alle Ihre Banner, damit sie vertikal in den gleichen Raum passen. Versuchen Sie nicht, Folien zu mischen, wenn Sie ein responsives Banner mit großen Bildern kombinieren, die nicht in ein Fenster passen.

Aufmerksamkeit fesseln

Etwas, das in der Übersichtsansicht eines Twitch-Feeds auffällt und dennoch attraktiv ist, wird die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen. Versuchen Sie, statt eines Spieletitels etwas einzubauen, das einfach heraussticht und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zieht. Videospiele sind visuell, bei Twitch geht es eher um die künstlerischen Aspekte, also können Sie Schriftarten oder Bilder verwenden, um Ihr Spiel durch Platzhalter in Ihrem Banner darzustellen.

Visuelle Zeichen für Qualität oder Anerkennung

Einige Streamer haben ein kleines Logo oder einen großen Text, der besagt, dass sie von einem Unternehmen gesponsert werden. Dies zieht mehr Zuschauer an, da es zeigt, dass dieser Streamer von einem ausgewählten Team unterstützt wird. Die meisten Streamer haben ihr Twitch-Logo in der oberen Ecke oder einen aktuellen Spieletitel in einer ansprechenden Form.

Visuelles erregt Aufmerksamkeit

Visuelles hilft dabei, den Text aufzuwerten und ihn gleichzeitig kurz zu halten. Außerdem wird Ihr Banner kurz und prägnant gehalten und ist gleichzeitig ein visueller Augenschmaus. Versuchen Sie, etwas zu kreieren, das sich von Ihrem persönlichen Stil als Marke abhebt.

Kompatibler Partnerkanal-Name

Es lässt sich nicht wirklich sagen, welche Art von Design mit jedem Partnerkanal kompatibel ist. In der Regel ist es jedoch besser, etwas einzubauen, das sich mehr auf das Spiel bezieht, das Sie spielen, oder auf Inhalte, die Sie täglich erstellen. Eine Nachrichtentafel mit dem Namen des Spiels funktioniert am besten, wenn Sie mehrere Spiele haben, die Sie regelmäßig auf Twitch streamen.

Leicht zu lesen

Ihr Banner kann groß und visuell ansprechend sein, aber wenn die Zuschauer es nicht lesen können, ist es nutzlos. Halten Sie den Text kurz und einfach. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, zu viele Informationen in das Banner zu packen, solange Sie in der Lage sind, zu vermitteln, worum es in Ihrem Kanal geht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie mit all diesen Dingen, die Sie beachten sollten, in der Lage sein sollten, ein Banner zu erstellen, das Ihnen hilft, mehr Zuschauer auf Ihren Kanal zu bekommen, was wiederum mehr Spenden für Sie bedeutet.