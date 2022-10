Union Berlin verdrängt Bayern wieder von Bundesliga-Spitze

Berlin (dpa) – Mit einem Last-Minute-Tor hat der 1. FC Union Berlin die Rückkehr an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Urs Fischer kam am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach nach Rückstand noch zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg. Nico Elvedi erzielte in der 33. Minute die Gästeführung, der eingewechselte Kevin Behrens (79.) und Danilho Doekhi (90.+6) drehten vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei das Spiel.

Damit liegen die Berliner nach dem zwölften Spieltag weiter vor dem FC Bayern München. Der Rekordmeister war am Samstag dank eines 6:2-Erfolges gegen den FSV Mainz 05 an Union vorbeigezogen. Die Berliner, seit dem 6. Spieltag Tabellenführer, liegen weiter einen Zähler vor den Münchnern.