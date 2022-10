Tipps für einen entspannten Sonntag in Berlin

Noch einmal sommerliche Temperaturen und Sonne: Die Voraussetzungen für einen entspannten Sonntag sind gegeben. Unsere Tipps für einen interessanten Wochenausklang.

Buntes Herbstlaub und spätsommerliche Temperaturen: Das Wetter lockt Berliner gerade nach draußen. Neben Ausflügen in die Berliner Forste und ins Umland gibt es an diesem Sonntag auch einiges in der Stadt zu erleben. Unsere Tipps für einen entspannten Herbst-Sonntag:

Flohmärkte laden zum Stöbern ein

Neben den Flohmarkt-Klassikern, wie dem am Mauerpark, gibt es an diesem Sonntag auch weitere Termine für Sammlerfreunde. Zum einen finden Berliner beim Flohmarkt auf dem RAW-Gelände Trödel, Kleidung und ausgefallene Deko-Gegenstände. Der Flohmarkt hat von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Zum anderen lädt die Kinokneipe der Tilsiter Lichtspiele an der Richard-Sorge-Straße 25a zum Filmposter-Flohmarkt ein. Zwischen 12 und 18 Uhr werden Poster sämtlicher in den Kinos Tilsiter Lichtspiele, Intimes und Zukunft in den letzten Jahren gezeigte Filme verkauft.

Halloween-Kostüme basteln

Damit sich die Nachbarn an Halloween beim Öffnen der Tür auch richtig erschrecken, muss die Verkleidung möglichst gruselig sein. Im Museum für Kommunikation können Kinder heute ihre eigenen Halloween-Masken entwerfen und für ihre Halloween-Umzüge mit nach Hause nehmen.

Eine Online-Anmeldung für die Bastelstunden von 14 bis 15, 15 bis 16 oder 16 bis 17 Uhr ist notwendig. Kinder zahlen drei Euro Eintritt. Für Erwachsene sind es sechs Euro.

Am Potsdamer Platz in Winterstimmung kommen

Wem trotz der ungewöhnlich hohen Temperaturen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest noch nicht vergangen ist, dürfte sich über die Öffnung des ersten Wintermarktes in Berlin freuen. Seit Freitag können Besucher auf dem Potsdamer Platz schon einmal Glühwein und gebrannte Mandeln probieren oder die zwölf Meter hohe Rodelbahn runterutschen – Blick auf das Brandenburger Tor inklusive.

Text: kr