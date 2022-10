Museum Barberini öffnet wieder nach Attacke auf Monet-Bild

Potsdam (dpa/bb) – Gut eine Woche nach dem Brei-Angriff von Klimaaktivisten gegen das Gemälde «Getreideschober» von Claude Monet öffnet das Museum Barberini in Potsdam wieder. Heute dürfen Besucher wieder in das Haus, das wegen der Störaktion geschlossen worden war. Mit den Leihgebern für die aktuelle Surrealismus-Ausstellung wurde dann über die Sicherheitsmaßnahmen beraten.

Das Museum Barberini teilte am Wochenende mit, es erhöhe die Sicherheit. Die Ausstellungsräume können künftig etwa nur nach Abgabe von Jacken und Taschen an der Garderobe oder in den Schließfächern besucht werden.

In der bis zum 29. Januar laufenden Ausstellung «Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne» sind rund 90 Werke von Künstlern aus 15 Ländern zu sehen, darunter Leihgaben aus 50 Museen und Privatsammlungen. Die Dauerausstellung präsentiert mehr als 100 Werke des Impressionismus aus der Sammlung des Museumsgründers Hasso Plattner.

Am Wochenende haben Klimaschutz-Aktivisten ihre umstrittenen Aktionen fortgesetzt. Im Berliner Museum für Naturkunde klebten sich am Sonntag zwei Frauen an die Haltestangen eines Dinosaurierskelettes.