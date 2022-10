Eine halbe Million Besucher: Landesgartenschau endet

Beelitz (dpa/bb) – Die Landesgartenschau in Beelitz schließt an diesem Montag nach mehr als einem halben Jahr. Die Resonanz war mit weit mehr als einer halben Million Besucher größer als ursprünglich erwartet. Nun bereitet sich die Stadt Wittenberge in der Prignitz auf die nächste Gartenausstellung vor – sie ist 2027 geplant.

In Beelitz, vor allem als Spargel-Stadt bekannt, bleibt das erneuerte Gelände für die Gartenschau künftig als kostenloser Stadtpark erhalten. Unzählige Beete mit Pflanzen und Sträuchern wurden für die Ausstellung angelegt und Wissenswertes für Umwelt und Natur präsentiert. Im Sommer machten ausbleibender Regen und große Sommerhitze den Gärtnern viel Arbeit. Die Pflanzen brauchten mehr Wasser und Pflege.

Am Samstag teilten die Organisatoren in Beelitz mit, dass mehr als 550.000 Besucher empfangen wurden. Damit kamen 100.000 Gäste mehr als ursprünglich erwartet wurden. Auf dem Areal am Rande der Beelitzer Altstadt wurden rund 22 Millionen Euro investiert, davon kamen 16 Millionen vom Land.