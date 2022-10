Spandau 04 gewinnt Bundesliga-Heimspielauftakt mit 22:2

Berlin (dpa/bb) – Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 ist weiter in Torlaune. Auch am 2. Bundesliga-Spieltag gewannen die Berliner am Samstag in eigener Halle ihre Saison-Heimpremiere gegen die White Sharks Hannover hoch mit 22:2. Das erste Match des Spieljahres hatten die Wasserfreunde beim SV Ludwigsburg 08 in Stuttgart mit 22:4 dominiert. Gegen die «Weißen Haie» aus Niedersachsen unterstrich der personell teilweise umformierte Vizemeister unter der Regie von Neu-Coach Athanasios Kechagias seine starke Frühform.

Schon im ersten Viertel schoss der Gastgeber eine 6:0-Führung heraus, die er bis zur Halbzeit auf 10:0 ausbaute. In der zweiten Hälfte setzte sich die Dominanz von Spandau fort. Erst zu Beginn des Schlussabschnitts erzielten die „Haie“ ihren ersten Treffer zum 1:18. Acht 04-Spieler beteiligten sich am 22:2-Schützenfest, bei dem Spandau inklusive des Saisontestturniers in Potsdam (Ehrl-Cup) zum fünften Mal in Serie 20 und mehr Siegtore erzielte.