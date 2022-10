Kompressionsstrümpfe in Trendfarben können zum Hingucker werden.

Volkskrankheit Venenleiden: Schwere, müde, geschwollene Beine und Füße, Besenreiser und Krampfadern zählen dazu. Medizinische Kompressionsstrümpfe in Verbindung mit Bewegung können ein wichtiger Bestandteil der Therapie sein.

Der Druck von außen auf das Gewebe unterstützt bei Bewegung die Wirkung der Muskelpumpe. Dadurch wird der Blutfluss in den Venen zurück zum Herzen gefördert und Schwellungen klingen ab. Die Beine fühlen sich leichter und entspannter an und ein erneutes Auftreten von Ödemen kann vermieden werden.

Bei Lymphödemen sind flachgestrickte medizinische Kompressionsstrümpfe Baustein der Basistherapie. Auch Symptome des Lipödems – eine Fettverteilungsstörung, die oft an Hüfte, Beinen und Armen auftritt – werden damit behandelt. Und mit medizinischen Kompressionsstrümpfen kann man zudem ein modisches Statement setzen.

Mit Kompressionsstrümpfen modische Akzente setzen

Vom Hersteller medi beispielsweise gibt es die Rundstrickversorgungen in der Venentherapie und die Flachstrickversorgungen in der Lymphödem- und Lipödemtherapie auch in der Signalfarbe Himbeerrot oder im lässig-eleganten kastanienbraunen Look. Das Trendfarben-Quartett wird durch Mangogelb und Grau komplettiert. Für alle Flachstrickversorgungen sowie für einige Rundstrickversorgungen wird auch weiterhin ein leuchtendes Magenta angeboten, damit kann man an grauen Herbst- und Wintertagen für einen farbigen Blickfang sorgen.

Daneben sind die Strümpfe in Basisfarben erhältlich. Dazu kommen auf Wunsch Kristallmotive, welche die rundgestrickten Beinstrümpfe und flachgestrickten Bein- und Armstrümpfe in einen funkelnden Hingucker verwandeln. Sie werden bei den Beinversorgungen an der Fessel und Armversorgungen am Oberarm oder oberhalb des Handgelenks aufgebracht.

Gemusterte Strümpfe können für coolen Look sorgen

Für die Kompressionstherapie beim Lymphödem und Lipödem gibt es auch ein- und zweifarbig gemusterte flachgestrickte Kompressionsstrümpfe mit Dots, einem grafischen Design oder einem Motiv aus der Natur. Mehr Infos zu medizinischen Kompressionsstrümpfen und den neuen Designvarianten gibt es unter www.medi.de. Der Arzt kann bei medizinischer Notwendigkeit medizinische Kompressionsstrümpfe verordnen. Im Fachhandel, etwa im Sanitätshaus, werden sie dann angemessen.

