Betrunkener E-Bike-Fahrer bei Unfall schwervverletzt

Berlin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow ist ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Freitag auf dem Gehweg der Pasewalker Straße unterwegs. Dort streifte er eine vor ihm laufende Fußgängerin, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin soll der 48-Jährige zu Boden gestürzt sein, ohne sich abzustützen. Er kam nach Angaben der Polizei mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Bei einer Blutentnahme wurde bei dem Mann ein Wert von drei Promille festgestellt. Die 62-jährige Passantin wurde ambulant am Arm behandelt und konnte ihren Weg anschließend fortsetzen.