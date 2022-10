Teuerungsrate in Brandenburg über zehn Prozent

Berlin (dpa/bb) – Kostentreiber Energie und Nahrungsmittel: Die Verbraucherpreise lagen im Oktober in Brandenburg um 10,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Berlin beträgt die jährliche Teuerungsrate 9,9 Prozent. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mit. Im Vergleich zum Vormonat September dieses Jahres stiegen die Verbraucherpreise in Berlin um 0,7 Prozent und in Brandenburg um 1,1 Prozent.

Der Blick auf die Energiepreise: Sie stiegen im Vergleich zum Oktober 2021 in Berlin um 35 Prozent und in Brandenburg um 45,1 Prozent. Dabei verteuerten sich vor allem Heizöl und Gas: Hier verzeichneten die Statistiker Steigerungen zwischen 85 und 112 Prozent. Auch für Kohle und Holzpellets mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen: In Berlin stiegen die Preise hierfür um 87,3 Prozent und in Brandenburg um 77,4 Prozent.

-Anzeige-

Die Teuerung bei den Preisen für Nahrungsmittel liegt im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat über der 20-Prozent-Marke. Das seien die höchsten Preissteigerungen seit 1991, teilte die Behörde mit. Besonders stark stiegen die Preise etwa für Öl, Mehl und Butter.