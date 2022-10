Premiere im Schlosspark: Ein Weihnachtsmarkt für Handgemachtes

Ende November findet der 1. Manufakturen-Weihnachtsmarkt im Schlosspark Schönhausen statt. Händler können sich bis zum 9. November für einen Stand bewerben.

Am ersten Adventswochenende (25. bis 27. November) veranstalten die Wirtschaftsförderungen der Bezirke Lichtenberg, Mitte und Pankow im Schlosspark Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, den 1. Manufakturen-Weihnachtsmarkt.

-Anzeige-

Der nachhaltige Markt soll den Fokus auf produzierendes Handwerk, Manufakturen und Craftshops aus den Bezirken richten. Besucher sollen so für die Themen, Natur und Umwelt, Nachhaltigkeit in Gänze sowie die Förderung von Partnerschaften und Kooperationen der ortsansässigen Manufakturen sensibilisiert werden. Das teilt das Bezirksamt Pankow mit.

Der Markt verfolgt dabei eine grundsätzliche Ausrichtung auf fair gehandelte, handgemachte, regionale und lokale Produkte. So werden beispielsweise Speisen und Getränke ausschließlich in Mehrweggeschirr gereicht und die weihnachtliche dekorative Ausgestaltung erfolgt mit nachhaltigen Materialien.

Die Veranstaltungszeiten sind am 25. November von 15 bis 20 Uhr, am 26. November von 13 bis 20 Uhr und am 27. November von 13 bis 18 Uhr.

Gewerbetreibende aus den Bereiche Mode- und Kunsthandwerk, Schmuckwerkstatt, Keramik-, Tischler-, Kerzen-, Schokoladen- und Kaffeemanufaktur sind aufgerufen, sich für einen Stand zu bewerben.

Bewerbungen sind bis zum 9. November möglich und gehen an mit einer Kurzbeschreibung des Angebots an folgende E-Mail-Adresse:

info.wirtschaft@ba-pankow.berlin.de

Betreff: Manufakturen-Weihnachtsmarkt Stand

Text: red