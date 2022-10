Winterwelt am Potsdamer Platz läutet Weihnachtsmarkt-Saison ein

Weihnachtsstimmung bei 22 Grad: Ab dem 28. Oktober öffnet die Winterwelt am Potsdamer Platz wieder ihre Türen für Besucher.

Auch wenn Weihnachten beim Blick auf das Thermometer gerade noch in weiter Ferne scheint, so sind es doch nicht einmal mehr acht Wochen bis zu den Feiertagen. Für alle, die sich schon einmal auf das Weihnachtsfest und die kalte Jahreszeit einstimmen wollen, beginnen in den kommenden Wochen bereits die ersten Weihnachtsmärkte.

Rodelbahn mit Blick aufs Brandenburger Tor

Den Anfang macht wie gewohnt die Winterwelt am Potsdamer Platz. Ab dem 28. Oktober stehen hier wieder zahlreiche Stände mit gebrannten Mandeln, Glühwein und andere Leckereien. Richtig weihnachtlich wird es dann ab dem 25. November, wenn weitere Weihnachtsmarktstände öffnen. Schon vorher lockt die Rodelbahn an den Platz und punktet erneut mit einem Blick auf das Brandenburger Tor. Der Markt hat bis Anfang Januar geöffnet.

Am 4. November öffnet dann übrigens Berlins größter Weihnachtsmarkt, der „Winterzauber“. Der neue Standort befindet sich an der Frankfurter Allee in Lichtenberg.

