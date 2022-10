Sieben Fahrzeuge brennen: Brandstiftung vermutet

Woltersdorf (dpa/bb) – In Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) haben in der Nacht zum Donnerstag sieben Autos auf einem Werkstattgelände gebrannt. Das Feuer ging von einem Wohnmobil in der Moskauer Straße aus und griff auf sechs weitere Fahrzeuge über, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handelt, war nach Angaben der Sprecherin ebenfalls noch offen und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei vermutete jedoch, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. In Woltersdorf hat es seit August mehrfach gebrannt. Neben Fahrzeugen waren auch ein Bungalow, Kleidercontainer, Schuppen und Waldboden betroffen.