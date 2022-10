Saisonfinale in Hoppegarten mit Vorjahressieger Aff un zo

Berlin (dpa/bb) – Der vierjährige Hengst Aff un zo wird am Sonntag beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn Hoppegarten nach seinem Vorjahressieg erneut beim «Silbernen Pferd» antreten. Der von Markus Klug in Köln vorbereitete Galopper wird bei dem mit 50.000 Euro dotierten Rennen der Europa-Gruppe III wie vor 12 Monaten von Maxim Pecheur geritten. Das Zuchtrennen um das «Silberne Pferd» wurde vom preußischen Kronprinz Friedrich Wilhelm ins Leben gerufen und erstmals am 19. Juni 1832 auf der Rennbahn in Tempelhof ausgetragen.

Aff un zo trifft über Steherdistanz von 3000 Metern auf acht Konkurrenten. Hoppegarten-Geschäftsführer Michael Wrulich verweist auf die internationale Note der Prüfung: «Die beiden Gäste Quebello mit Anna Pilroth im Sattel aus Schweden und Plontier (Wladimir Panow) aus Polen sorgen zusätzlich für Spannung.» Chancen auf die Siegprämie von 30.000 Euro werden Nerium, geritten vom Champion Bauyrzhan Murzabayev, und Silence Please (Jozef Bojko) eingeräumt. Für Wrulich ist es nach vier Jahren der letzte Renntag als Geschäftsführer, er wendet sich anderen Aufgaben zu und wechselt nach Frankfurt am Main.