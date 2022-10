Kostenlose Malkurse im Europacenter

Lust auf einen kostenlosen Malkurs? Am 5. November bietet der Künstler André Hartmann fünf kostenlose Kurse im Europacenter an.

Normalerweise führt der Künstler bei den sogenannten „ArtNights“ Schritt für Schritt durch den Kurs, in dem Menschen ihr eigenes Kunstwerk malen. Am 5. November kommt er mit diesem Konzept in das Europacenter. Das Beste: die Kurse sind kostenlos.

Berliner Skyline malen

Teilnehmende kreieren mit dem Künstler Bilder der Berliner Skyline. Für jeden Kurs sind 20 Plätze vorgesehen, eine Sitzung dauert knapp 45 Minuten und für eine Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Alle Materialien wie Schürze, Leinwand, Farbe und Pinsel sind zudem inklusive.

Wer teilnehmen möchte, kann zu einer der folgenden Zeiten ins Atrium des Europacenters kommen:

13 bis 13.45 Uhr

14 bis 14.45 Uhr

15 bis 15.45 Uhr

16 bis 16.45 Uhr

17 bis 17.45 Uhr

Anmelden müssen sich Interessierte nicht. Es laufe vor Ort nach dem Motto „Wer zuerst kommt, malt zuerst“, wie die Veranstalter erklären.

Text: red