Boateng will zur EM 2024 zum Public Viewing nach Berlin

Berlin (dpa/bb) – Fußballer Kevin-Prince Boateng freut sich auf das Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin und möchte auch selbst dabei sein. «Ein so großes Turnier ohne Public Viewing wäre nicht das Gleiche. Daher bin ich von Herzen froh, dass wir bei diesem Turnier Public Viewing haben, wo Millionen Menschen zusammen feiern, trauern und sich in den Armen liegen können», sagte der in Berlin geborene Sportler laut einer Senats-Mitteilung vom Donnerstag. «Mich werden Sie auf jeden Fall bei dem ein oder anderen Spiel im Fanbereich antreffen.»

Boateng spielt zurzeit bei Hertha BSC und ist Botschafter der Gastgeberstadt Berlin für die EM 2024. Man plane für das Sportevent ein «vielfältiges Programm», teilte die Senatsverwaltung mit. Dazu soll etwa das Brandenburger Tor zu einem riesigen Fußballtor und die Straße des 17. Juni zu einem Spielfeld werden. Für die EM wird mit 1,5 Millionen Fans in der Hauptstadt gerechnet, in der neben fünf weiteren Spielen das Finale stattfinden soll.