Ausflugstipp fürs Wochenende: Street Food Festival in Werder

Werder an der Havel ist immer einen Ausflug wert. Am Wochenende locken neben Havelblick und der historischen Altstadtinsel auch zahlreiche Streetfood-Stände.

Vom 28. bis zum 31. Oktober findet in Werder an der Havel ein Street Food Festival statt. Los geht es morgen um 14 Uhr. „Die Gäste haben eine große Auswahl an verschiedensten Speisen und Getränkeangeboten. Von Jahrmarkt-Klassikern wie Langos, über feinstes BBQ bis hin zu Insekten als Food-Variante“, verspricht der Veranstalter.

Internationale Klassiker und regionale Produkte

An den Ständen werden demnach Wurst und Käse aus Österreich, besondere Liköre oder frisch zubereitete Pasta angeboten. Daneben stehen Liköre, Erzeugnisse regionaler Brauereien, Winzer oder exotische Cocktails zum Testen und Kaufen bereit. Für gute Laune sorgen zudem Live-Musiker.

Am 30. Oktober lockt außerdem ein Halloween-Special mit Feuershow und anschließender Halloween-Party.

Text: kr