Potsdam plant Partnerschaft mit ukrainischer Stadt Iwano-Frankiwsk

Potsdam (dpa/bb) – Die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam will die Stadt Iwano-Frankiwsk in der Westukraine mit einer Städtepartnerschaft unterstützen. Dies kündigte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch an. Die Stadtverordnetenversammlung soll am 9. November darüber entscheiden.

Die Universitätsstadt Iwano-Frankiwsk in Galizien unterhält bereits eine Partnerschaft mit der polnischen Stadt Opole, die ebenfalls eine Städtepartnerschaft mit Potsdam hat. Daher soll es auch eine Erklärung zu einer vertieften Zusammenarbeit zwischen den drei Städten geben.

-Anzeige-

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Dienstag bei seinem Besuch in Kiew gemeinsam mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zur raschen Gründung von deutsch-ukrainischen Städtepartnerschaften aufgerufen. Damit sollten ukrainische Kommunen unterstützt werden, besser durch den bevorstehenden Winter zu kommen.

Potsdam unterhält bereits neun Städtepartnerschaften, darunter mit der tansanischen Insel Sansibar, dem US-amerikanischen Sioux Falls und dem französischen Versailles.