Paulsternstraße wird am Wochenende gesperrt

Ferienzeit ist Sanierungszeit: So auch an diesem Wochenende an der Paulsternstraße. Die wird wird vom 28. bis 31. Oktober zwischen der Gartenfelder Straße und der Nonnendammallee komplett gesperrt.

Grund sind notwendige Sanierungsarbeiten. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sind die Bauarbeiten aber nur an einem Wochenende vorgesehen. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Radwege teilweise fertig

Zuvor wurde bereits mit den Arbeiten an den Radwegen begonnen. Dabei werden die teils stark beschädigten Wege in beiden Richtungen saniert und bekommen eine Asphaltdeckschicht. Damit lassen sich die Fahrradwege in Zukunft deutlich komfortabler befahren als zuvor. In südlicher Richtung kann der neue Fahrradweg bereits in ersten Teilabschnitten wieder genutzt werden.

Text: red