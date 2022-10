Neues Jelbi-Netz in Buch

Das insgesamt vierte Jelbi-Netz in Berlin ist am 26. Oktober in Buch an den Start gegangen.

Damit bringe Jelbi mehr Flexibilität in den Mobilitätsalltag des Pankower Ortsteils und verbindet die Wohngebiete und den Campus Buch mit dem S-Bahnhof, wie die BVG mitteilt.

Zahlreiche Sharing-Angebote sind nun auch in Buch verfügbar und können über die Jelbi-App gebucht werden: E-Bikes von Lime und Tier, E-Scooter von Lime, Tier und Voi sowie stationäres E-Carsharing von Mobileee. Auch flexibles Carsharing für „One-Way-Fahrten“ von Miles und Sixt Share sind vor Ort buchbar.

Drei Jelbi-Stationen

Das Netz in Buch beinhaltet drei Jelbi-Stationen. Die Station auf dem Campus Buch/Lindenberger Weg steht jetzt gemeinsam mit den Jelbi-Punkten zur Verfügung. Damit ist nach dem Charité Campus Mitte und dem Charité Campus Benjamin Franklin ein weiterer Gesundheitsstandort an das Jelbi-Netz angeschlossen.

Die beiden anderen Jelbi-Stationen am S-Bahnhof Buch/Moorwiese und auf dem Campus Buch/Robert-Rössle-Straße folgen im November.

Jeweils ein Jelbi-Punkt findet ist am S-Bahnhof Buch/P+R-Parkplatz und an der Karower Chaussee im Wohngebiet zu finden. Abgerundet wird das Ganze mit weiteren fünf Jelbi-Punkten auf dem Campus Buch.

Wildes Parken verhindern

Auch in Buch hat Jelbi das Ziel, das „wilde Parken“ zu reduzieren. Dafür werden auch dort digitale Parkverbotszonen in den Buchungs-Apps eingerichtet: am S-Bahnhof Buch und auf dem Campus Buch. Daher können die Mieten nur an den dafür ausgewiesenen Flächen beendet werden.

Sollte aber trotzdem mal ein Zweirad vom Weg abkommen, können Nutzer dies über die Meldeseite www.jelbi.de/melden durchgeben.

Jelbi ist die Mobilitätsplattform der Berliner Verkehrsbetriebe. Sie bietet die ganze Palette geteilter Mobilität – von Bus und Bahn über Mieträder, E-Mopeds und E-Scooter bis zu Autos und Taxis. Rund 70.000 Fahrzeuge dieser Mobilitätsformen sind über die App buch- und nutzbar.

Weitere Informationen zum neuen Jelbi-Netz in Buch gibt es online.

Text: red