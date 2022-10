Heimspiel gegen Braga: Union braucht Sieg in Europa League

Berlin (dpa) – Im letzten Heimspiel der Gruppenphase will sich Union Berlin die Chance auf den Einzug in die K.o-Phase der Europa League bewahren. Trainer Urs Fischer forderte von seiner Mannschaft für die Partie gegen Sporting Braga am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) einen von Anfang an konzentrierten Auftritt im Stadion an der Alten Försterei. «Es wird wichtig sein, dass wir von der ersten Minute an einen Zugriff haben», sagte Fischer.

Bei einer Niederlage wäre der Einzug in die nächste Runde für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nicht mehr möglich. Union würde dann im Februar in der klassentieferen Conference League weiter spielen. Mit einem Sieg würden die Eisernen hingegen an Braga vorbei auf den notwendigen zweiten Platz der Gruppe rücken und hätten im letzten Gruppenspiel bei Union Saint-Gilloise am 3. November eine deutlich bessere Ausgangslage.

-Anzeige-

Mittelfeldspieler Janik Haberer steht wenige Tage nach seiner Knöchelverletzung aus dem Spiel beim VfL Bochum (1:2) wieder zur Verfügung, wie Fischer bestätigte. Stürmer Sven Michel fällt hingegen wegen eines positiven Coronatests aus.