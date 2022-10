„Smash“ ist das Jugendwort des Jahres 2022

Digga, schon gehört, „smash“ ist Jugendwort des Jahres! Wyld, kennst du gar nicht? Total bodenlos, wie lost du bist. Bre, richtig cringe!

Es ist wieder passiert: Der Langenscheidt Verlag kürte das Wort des Jugendjahres und jeder über zwanzig versteht nur noch Bahnhof. Oder haben Sie schonmal von „slay“, „Gommemode“ oder „smash“ gehört? Falls nicht, dann willkommen im Club!

Ursprung in Smartphone-Spiel

Heute wurde bekannt, dass das Jugendwort des Jahrs 2022 „smash“ ist. In einem Onlinevoting unter Jugendlichen erhielt der Begriff 43 Prozent der Stimmen. Doch wofür steht er eigentlich?

„Smash“ heißt so viel wie „mit jemandem etwas anfangen“. Der Begriff stammt aus dem Smartphonespiel „Smash or Pass“. Hier bekommt man nacheinander mehrere Promis angezeigt und kann jeweils über dessen Attraktivität abstimmen. Smash oder pass, was anfangen oder doch lieber nicht, so einfach ist das.

Eindeutig zweideutig

Doch der Begriff „smash“ meint noch mehr. Als Verb verwendet, also als „smashen“, bedeutet er soviel wie „mit jemandem Sex haben“.

Aus den vielen Einsendungen und Vorschlägen für das diesjährige Jugendwort hatte der Langenscheidt Verlag zunächst zehn Vorschläge ausgewählt – und somit auch ausgeschlossen, dass es zu einem ähnlichen Debakel wie 2020 kommt.

Damals reicht ein Nutzer unter anderem das Wort „Hurensohn“ ein – und sammelte reichlich Stimmen für seinen Vorschlag. Der Langenscheidt Verlag sah sich anschließend dazu gezwungen, auf die massenhaften Einreichungen zu reagieren. Der Verlag erklärte, dass „Hurensohn“ als Jugendwort des Jahres ungeeignet sei, da man „Begriffe dieser Kategorie nicht unterstützen“ wolle.

Weitere Kandidaten

Unter den zehn Vorschlägen zum Jugendwort des Jahres waren neben „smash“ unter anderem noch „Diggah“ (Freund, Kumpel), sus (suspekt, verdächtig) oder Gommemode (stark, unbesiegbar) zu finden.

Die Jugendwörter der vergangen Jahre

2021: cringe – peinlich, Fremdscham

– peinlich, Fremdscham 2020: lost – ahnungslos

– ahnungslos 2019: kein Jugendwort

2018: Ehrenmann/Ehrenfrau – guter Mensch

– guter Mensch 2017: I bims – Ich bin’s

Text: red