Neues aus dem Donaukiez: Offene Sitzung des Quartiersrates

Was tut sich im Donaukiez in Neukölln? Das ist bei einer offenem Quartiersratssitzung am 27. Oktober zu erfahren.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Projektwerkstatt. Ferner wird die Einrichtung „Evas Obdach“ vorgestellt. Das teilt das Quartiersmanagement Donaustraße-Nord (QM) mit, das alle Nachbarn und Interessierten zu der Veranstaltung einlädt.

-Anzeige-

Diese können ihre Meinung zu Themen und Problemen im Kiez kundtun und gemeinsam mit dem QM-Team in der Projektwerkstatt neue Projektideen für den Donaukiez erarbeiten.

Die offene Quartiersratssitzung beginnt um 19 Uhr im Jugendclub Q*ube, Schönstedtstraße 9. Weitere Infos gibt es auf der Website des QM.

Text: red