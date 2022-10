Mutmaßliche Räuber nach Überfall auf Jugendliche gefasst

Schwedt (dpa/bb) – Nach einem brutalen Überfall auf zwei 17-jährige Jugendliche in Schwedt (Uckermark) hat die Polizei die drei mutmaßlichen Räuber gefasst. Ein kurz nach der Tat am Sonntag festgenommener 24-Jähriger sei bereits in Untersuchungshaft genommen worden, berichtete die Polizeidirektion Ost am Dienstag. Seine beiden Komplizen seien am Montag festgenommen worden.

Die drei Männer sollen am frühen Sonntagmorgen bei einem 17-Jährigen an der Wohnungstür geklingelt haben. Anschließend drängten die teils vermummten Räuber den Jugendlichen in die Wohnung und forderten von ihm und seinem gleichaltrigen Freund Geld und Wertgegenstände, wie die Polizei berichtete. Dann mussten die beiden Jugendlichen nacheinander mit einem Täter zur Bank und weiteres Geld abheben.

Schließlich seien die drei Räuber mit ihren Opfern im Auto in den Ortsteil Zützen gefahren und hätten sie mit Schlägen und Messerstichen schwer misshandelt. Die beiden 17-Jährigen hätten sich aber selbst zur Behandlung ins Schwedter Klinikum begeben können. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Überfalls.