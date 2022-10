Hertha testet in WM-Pause gegen Hannover und Braunschweig

Berlin (dpa) – Hertha BSC wird in der WM-Pause im Dezember Testspiele gegen die Zweitligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig absolvieren. Am 2. Dezember spielen die Berliner unter Trainer Sandro Schwarz (15.00 Uhr) in Hannover, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Die Braunschweiger kommen am 7. Dezember für das Testspiel ins Hanns-Braun-Stadion auf Herthas Trainingsgelände. Beide Mannschaften trafen in dieser Saison schon einmal aufeinander mit sehr unglücklichem Ausgang für die Hertha: In der ersten Runde des DFB-Pokals verlor man nach 2:0-Führung bei den Niedersachsen noch im Elfmeterschießen.

Auch die Termine für weitere Testspiele stehen: Ende November (26.11., 13.00 Uhr) empfängt der Brandenburger Oberligist Ludwigsfelder FC den Hauptstadtclub. Beim Wörthersee-Cup in Klagenfurt (Österreich) spielen die Berliner am 19. November zunächst gegen den Drittligisten TSV 1860 München (16.00 Uhr). Einen Tag später geht es entweder ins Finale oder das Spiel um Platz drei.

Hertha spielt am 12. November gegen den 1. FC Köln sein letztes Bundesligaspiel in diesem Jahr. Nach den Testspielen gehen die Profis am 8. Dezember in ihren Weihnachtsurlaub. Am 2. Januar des neuen Jahres steht dann der Trainingsauftakt mit Leistungstests an. Es folgt ein Trainingslager in den USA. Am 21. Januar geht es beim VfL Bochum in der Liga weiter.