Am Dienstagvormittag wird es für etwa zwei Stunden dunkler werden. Dann schiebt sich der Mond teilweise vor die Sonne. So stehen die Chancen, die partielle Sonnenfinsternis in Berlin zu sehen.

Astronomiebegeisterte aufgepasst: Am 25. Oktober schiebt sich der Mond teilweise vor die Sonne und verdunkelt den Himmelskörper für etwa zwei Stunden. Zu sehen ist das Himmelsspektakel in ganz Mitteleuropa – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Seltenes Himmelsspektakel

Die letzte partielle Sonnenfinsternis war in Mitteleuropa übrigens im Juni 2021 zu sehen, die nächste wird es hier erst Ende März 2025 geben. Eine Sonnenfinsternis ist selten und kann nur eintreten, wenn Neumond ist und der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht.

So stehen die Chancen in Berlin

Ob Berliner viel von der partiellen Sonnenfinsternis mitbekommen, ist fraglich. Laut Wettervorhersagen wird es den gesamten Vormittag bewölkt sein und regnen. Beobachten sollte man die Sonnenfinsternis übrigens nicht mit dem bloßen Auge, sondern mit geeigneten Brillen und geschützten Teleskopen.

Veranstaltungen der Planetarien

An allen drei Standorten der Stiftung Planetarium Berlin können Berliner das Himmelsereignis verfolgen und, wenn es das Wetter zulässt, auch live beobachten. Der Eintritt ist jeweils frei.

Text: kr