Neue Postfiliale in Baumschulenweg

Gute Nachricht für Kunden: Am 25. Oktober wird in der Baumschulenstraße eine neue Postfiliale eröffnet.

Dabei handelt es sich allerdings um keine Postfiliale im klassischen Sinne. Wie die Deutsche Post mitteilt, wird es Angebote rund um Briefe und Pakete im Geschäft “ATM EXTRAS” in der Baumschulenstraße 6 geben. Diese Filiale hat montags bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

„Die postalische Versorgung der Bevölkerung in Baumschulenweg bleibt damit gewährleistet“, heißt es aus dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Die vorherige Filiale in der Baumschulenstraße 6 A wurde im August geschlossen.

Die Deutsche Post dünnt ihr Filialnetz immer mehr aus. So wurde vor einigen Monaten die Filiale im Park Center in Alt-Treptow geschlossen. Das stößt bei vielen Kunden auf Kritik.

Zudem verfügen Postfilialen in Einzelhandelsgeschäften oft nur über ein eingeschränktes Angebot. So fehlen in der Regel Geldautomaten, an denen Kunden der Postbank und anderer Cashgroup-Banken kostenlos Bargeld abheben können.

Text: nm