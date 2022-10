Magische Marke: BVG hat jetzt eine Millionen Abonnenten

Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen hat die magische Marke geknackt: BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp begrüßte die millionste Abonnentin persönlich.

Am 24. Oktober hat Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen die magische Marke geknackt. Im Kundenzentrum am Alexanderplatz begrüßte die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp die millionste Abonnentin persönlich. Neben einem Blumenstrauß gab es dabei eine besondere Überraschung für die neue BVG-Stammkundin Thi Lan Huong. Sie fährt in den ersten zwölf Monaten kostenlos durch Berlin. Und das, wenn sie möchte, auch noch stilecht gekleidet mit einem Gratis-Produkt aus der brandneuen BVG-Sitzmuster-Kollektion.

Eine Millionen Abokunden

Das Abonnement für Busse und Bahnen ist ein echtes Erfolgsmodell. Und es ist – von kurzen Schwankungen während der Corona-Pandemie abgesehen – stetig auf Wachstumskurs. Vor 10 Jahren lag die Zahl der Abo-Kunden bei der BVG noch bei 372.000. Vor vier Jahren feierte man den Abschluss des 500.000. Abonnements.

Große Zuwächse gab es seitdem unter anderem durch die Einführung des kostenlosen Schülertickets in Berlin, das ebenfalls als Abonnement ausgegeben wird. Den aktuellen Schwung hat das Abo-Team der BVG der seit Oktober 2022 laufenden 29-Euro-Aktion zu verdanken. Allein in den letzten vier Wochen kamen rund 140.000 Neuabschlüsse hinzu.

Bald neue Angebote

„Ein Dankschön geht an das tolle Team unseres Vertriebs, das in den vergangenen Wochen und Monaten Großartiges geleistet hat“, sagte BVG-Chefin Eva Kreienkamp. Natürlich seien die Stammkunden nicht nur für die BVG besonders wichtig. Wer ein Abo hat, fährt meist auch regelmäßig und häufig mit Bussen und Bahnen und schont damit nicht nur seinen eigenen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt und unser Klima.

„Deshalb“, so Kreienkamp, „freuen wir uns schon jetzt auf die kommenden, neuen Angebote, die gerade noch zwischen Bund und Ländern entwickelt und abgestimmt werden. Schon jetzt steht dabei zumindest eines fest: Bei der BVG stehen wir in den Startlöchern, um so früh wie möglich auch diese neuen Angebote an die Menschen zu bringen.“

