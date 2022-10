Lichtenrader Lichtermarkt: Anmeldefrist bis 4. November

Nach langer Pause findet wieder der Lichtenrader Lichtermarkt statt. Die Anmeldefrist für Stände wurde verlängert.

Pünktlich zum ersten Advent findet nach langer Pause wieder der Lichtenrader Lichtermarkt statt. Vereine, Initiativen und gemeinnützige Organisationen können jetzt einen Stand anmelden und damit ihren Beitrag zum Gelingen des 44. Lichtenrader Lichtermarktes leisten. Die Anmeldefrist wurde bis zum 4. November verlängert, so das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.

-Anzeige-

Der Lichtermarkt findet statt am 27. November, von 13 bis 19 Uhr, rund um den Dorfteich an der alten Dorfkirche, Alt-Lichtenrade 109.

Start in den Advent

An dem Tag lädt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg bereits zum 44. Mal zu dem traditionellen Adventsmarkt ein. Vereine, private Gruppen und gemeinnützige Organisationen präsentieren ihre Angebote in Lichtenrade an einem Stand und läuten die Adventszeit in Tempelhof-Schöneberg mit ein.

Die Angebote auf dem Lichtermarkt sind nicht-kommerziell. Die Ausstellenden führen ihre Überschüsse sozialen Zwecken zu. Das Bezirksamt stellt für die Ausstellenden die Marktstände bereit und erhebt pro angemeldetem Stand eine Teilnahmegebühr von 40 Euro.

Interessierte können auf der Website des Bezirksamtes einen Stand anmelden.

Text: red